Son dakika haber... Antalya'da sarp arazide mahsur kalan 2 Rus kurtarıldı - Son Dakika

Son dakika haber... Antalya'da sarp arazide mahsur kalan 2 Rus kurtarıldı
09.01.2021 15:45
Son dakika gündem haberine göre Antalya'nın Kemer ilçesinde sarp arazide mahsur kalan Rus uyruklu 2 kişi, jandarma tarafından kurtarıldı.
Antalya'nın Kemer ilçesinde sarp arazide mahsur kalan Rus uyruklu 2 kişi, jandarma tarafından kurtarıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dağ yürüyüşüne çıkan Y.B. (20) ile A.V'nin (28) Çamyuva Kuzdere bölgesinde mahsur kaldığı bilgisi üzerine bölgeye gitti.
Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi, ulaştığı 2 Rus uyrukluyu mahsur kaldıkları yerden kurtardı.
Y.B. ile A.V'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
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