Son dakika haber... Antalya'da sarp arazide mahsur kalan 2 Rus kurtarıldı - Son Dakika

Y.B. ile A.V'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kendisine ve kızlarına işkence yapan eşini öldüren Melek İpek tutuklandı

Kendisine işkence eden cani eşini vuran Melek'in çocukları: Tüfeği bize de doğrulttu, sürekli öldürmekle tehdit ediyordu