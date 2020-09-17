Son dakika haber... Antalya'da sazlık alanda yangın - Son Dakika

Ekiplerin kontrol altına almak için çaba gösterdiği yangının çıkış nedeni de araştırılıyor.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Kaş Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangına 13 arazöz ve 2 helikopterle müdahale etti.

Antalya 'nın Kaş ilçesinde sazlık alanda çıkan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

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