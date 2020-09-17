Son dakika haber... Antalya'da sazlık alanda yangın - Son Dakika

Antalya'nın Kaş ilçesinde sazlık alanda çıkan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.
Ova Mahallesi'nde sazlık alandaki yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Kaş Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangına 13 arazöz ve 2 helikopterle müdahale etti.
Ekiplerin kontrol altına almak için çaba gösterdiği yangının çıkış nedeni de araştırılıyor.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 19:25 - Kaynak: AA
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