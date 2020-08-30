Son dakika haber: Antalya'da seraların yakınındaki otluk alanda yangın - Son Dakika

Son dakika haber: Antalya'da seraların yakınındaki otluk alanda yangın
Bir son dakika haberine göre Antalya'da seraların yakınındaki otluk alanda yangın (1)ANTALYA'nın Aksu ilçesinde otluk ve çalılık alanda başlayan yangın kısa sürede büyüdü.
Antalya'da seraların yakınındaki otluk alanda yangın (1)
ANTALYA'nın Aksu ilçesinde otluk ve çalılık alanda başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Yangının seralara sıçramaması için çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek veriyor. Yangın saat 12.30 sıralarında Aksu ilçesine bağlı Pınarlı Mahallesi'ndeki otluk ve çalılık alanda çıktı. Sebebi henüz bilinmeyen yangın rüzgarın da etkisiyle bir anda büyüdü. Hızla yayılan yangın çevredeki ağaçlara da sıçradı. Dumanı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler alevlerin çevredeki seralara sıçramaması için yoğun çaba sarf ederken, bölge halkı da ekiplere destek veriyor. HABER Süleyman EKİN- Semih ERSÖZLERANTALYA, (DHA)
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