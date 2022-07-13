Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü
Nurhan Şirin'in kullandığı 06 AFM 588 plakalı otomobilin motor kısmından, Sorgun Mahallesi Hüseyin Avni Caddesi'nde seyir halindeyken dumanlar çıkmaya başladı.
Sürücünün yol kenarına park ettiği otomobil kısa sürede alev aldı. Yangına ilk müdahaleyi çevredekiler yangın söndürme tüpleriyle yaptı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürüldü.
Yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi.
Yangın ve söndürme çalışmaları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Antalya'da seyir halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi - Son Dakika