Silahla ağabeyini öldürüp yeğenini yaraladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

İddiaya göre, Oba Mahallesi'nde aynı binadaki farklı dairelerde yaşayan Adem A. (36) ile ağabeyi Mehmet A. (48) arasında ailevi nedenlerle tartışma çıktı.

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