Son dakika haber... Antalya'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haber... Antalya'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

17.08.2022 15:24
Son dakika haber... Antalya'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Son dakika haber: Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Pazarcı Mahallesi'nde M.A.G. ile V.D. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada V.D, pompalı tüfekle ateş ettiği M.A.G'yi yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Alanya ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Şüpheli V.D. polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Münir Karaloğlu, Gazipaşa, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Antalya'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika haber... Antalya'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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