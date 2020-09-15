Son dakika haber... Antalya'da tarihi köprüden dereye düşen kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika

Ambulansla hastaneye kaldırılan Baygümüş'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Köprünün altından geçen derede bir süre sürüklenen Baygümüş, çalılara tutunmayı başardı.

Antalya 'da tarihi taş köprüden dereye düşen kişi, boğulma tehlikesi geçirdi.

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