Son dakika haberleri: Nefes kesen torbacı operasyonu kamerada...8 ayrı adrese operasyon düzenlediler, durdurdukları araçları didik aradılar - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Nefes kesen torbacı operasyonu kamerada...8 ayrı adrese operasyon düzenlediler, durdurdukları araçları didik aradılar

14.04.2022 10:00

Son dakika haberi: Nefes kesen torbacı operasyonu kamerada.

Nefes kesen torbacı operasyonu kamerada...8 ayrı adrese operasyon düzenlediler, durdurdukları araçları didik aradılar

Operasyonda 25 kişi gözaltına alındı

ANTALYA - Antalya'da torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 25 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik 8 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Uygulama noktalarının da dahil edildiği çalışmada 25 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda; 130 gram esrar, 825 gram eroin, 3 kilo 891 gram metamfetamin, 377 gram bonzai, 354 gram ve 29 adet kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoidmaddesi, 45 adet sentetik ecza hap, 4 adet hassas terazi, 4 adet tabanca ve 71 adet fişek, 13 bin 990 TL ele geçirildi. 25 şüpheliye "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan işlem yapıldığı bildirildi.

Son dakika haberleri: Nefes kesen torbacı operasyonu kamerada...8 ayrı adrese operasyon düzenlediler, durdurdukları araçları didik aradılar
Son dakika haberleri: Nefes kesen torbacı operasyonu kamerada...8 ayrı adrese operasyon düzenlediler, durdurdukları araçları didik aradılar
Son dakika haberleri: Nefes kesen torbacı operasyonu kamerada...8 ayrı adrese operasyon düzenlediler, durdurdukları araçları didik aradılar
Son dakika haberleri: Nefes kesen torbacı operasyonu kamerada...8 ayrı adrese operasyon düzenlediler, durdurdukları araçları didik aradılar
Son dakika haberleri: Nefes kesen torbacı operasyonu kamerada...8 ayrı adrese operasyon düzenlediler, durdurdukları araçları didik aradılar
Son dakika haberleri: Nefes kesen torbacı operasyonu kamerada...8 ayrı adrese operasyon düzenlediler, durdurdukları araçları didik aradılar

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Nefes kesen torbacı operasyonu kamerada...8 ayrı adrese operasyon düzenlediler, durdurdukları araçları didik aradılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Nefes kesen torbacı operasyonu kamerada...8 ayrı adrese operasyon düzenlediler, durdurdukları araçları didik aradılar - Son Dakika
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