Son dakika haber: Antalya'da turistler için uygulanacak kısıtlamanın önlemleri alındı - Son Dakika

Antalya'da yabancı turistlere yönelik alınan yılbaşı gecesi önlemleri doğrultusunda, emniyet ekiplerince kentin önemli noktalarına polis barikatları kurularak alanlara giriş çıkışlar kısıtlandı.

Antalya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'de bulunan ve sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan yabancı turistler içinde kısıtlama getirildiği söylendi. Getirilen kısıtlama kapsamında 31 Aralık günü saat 21.00'den 01 Ocak 2021 Cuma günü saat 10.00'a kadar yabancı turistler de dahil olmak üzere kentin önemli ve kalabalık meydanlarına tüm girişler sınırlandırıldı. Bu kapsamda belirlenen noktalara polis barikatları kurularak emniyet ekiplerince önlem alındı.

"Yeni yıl için gelmiştim ama kısıtlama olduğu için evde kaldım"

Yeni yıl için Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelen turist Rızayıf Emin, "Yeni yıl için gelmiştim ama kısıtlama olduğu için evde kaldım. İyi oldu böyle olması. Yılbaşı için insanlar toplu halde dışarı çıkıp hastalık kapabiliyorlar. Biraz üzülüyorum uzaktan geldiğim için ama yine de iyi oldu. İnsan sağlığı her zaman daha önemli. Sağlık için kısıtlama yapmak gerekiyor" dedi.

"Bu hastalık herkes için var"

Korona virüsün herkes için var olan bir hastalık olduğunu söyleyen vatandaş Betül Öztekin, "Olması gereken bir şeydi. Bu hastalık herkes için var. Sadece Türk halkı arasında yayılmıyor. Bence sadece yılbaşı için değil normal günlerde de turistlere uygulanmalı" diye konuştu. - ANTALYA