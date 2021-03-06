Tuvalet görevlisi tuvalette ölü bulundu - Son Dakika

Tuvalet görevlisi tuvalette ölü bulundu

Antalya'nın Serik ilçesinde bir kişi, işlettiği tuvalette ölü bulundu.

Antalya'nın Serik ilçesinde bir kişi, işlettiği tuvalette ölü bulundu. Orta Mahalle Atatürk İşhanı'ndaki tuvalette işletmecilik yapan Yaşar Aslan'ı (62) yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Aslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayı öğrenen Aslan'ın eşi ve oğlu, fenalık geçirdi. Kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenilen Aslan'ın cenazesi Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Son Dakika

Bakan Akar'dan Mısır'ın Türkiye kararına yorum: Bu çok önemli bir gelişme

Tahkim Kurulu, Mostafa Mohamed'in 1 maçlık cezasını onadı

Çaykur Rizespor'un yeni teknik direktörü Bülent Uygun oldu

Satış ve fiyatlardaki patlama devam edecek mi? Araç almayı düşünenler için hayati bilgi

Terör örgütü PKK üyesi 3 terörist örgüte gönderilen 2 milyon dolarla yakalandı

'Tecavüzcü Coşkun' lakaplı Coşkun Göğen'e ilginç soru: O sahnelerde kadın oyunculara karşı bir şey hissettiniz mi?

Eminönü'ndeki yoğunluğu anlatan muhabire canlı yayında küfür! Apar topar yayından çıktılar

Engelsiz Türkiye Partisi ve Büyük Türkiye Partisi kapatıldı