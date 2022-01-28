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Son dakika haber: Antalya'da uyuşturucu madde ticareti anlaşmazlığı cinayetle son buldu: 1 ölü,1 yaralı - Son Dakika

Son dakika haber: Antalya'da uyuşturucu madde ticareti anlaşmazlığı cinayetle son buldu: 1 ölü,1 yaralı

28.01.2022 20:20

Son dakika haberi... Antalya'da uyuşturucu madde ticareti anlaşmazlığı cinayetle son buldu: 1 ölü,1 yaralı Antalya'da ölümüne randevu vermiş Silah ve sallamanın kullanıldığı olayda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı 3 şüphelinin olaydan önce iki arkadaşı konuşmak üzere kafeye davet ettikleri öğrenildi Antalya'da...

Antalya'da uyuşturucu madde ticareti anlaşmazlığı cinayetle son buldu: 1 ölü,1 yaralı

Antalya'da ölümüne randevu vermiş

Silah ve sallamanın kullanıldığı olayda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

3 şüphelinin olaydan önce iki arkadaşı konuşmak üzere kafeye davet ettikleri öğrenildi

ANTALYA - Antalya'da uyuşturucu madde ticareti anlaşmazlığından çıktığı iddia edilen tartışmada bir kişi silahla öldürüldü. Şüphelilerin, öldürdükleri ve yaraladıkları kişileri kafede randevu vererek buluştukları öğrenildi.

Edinilen bilgiye olay, sabah saatlerinde Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi 42 Sokakta bir petrol istasyonu yakınında meydana geldi. Şüpheli İ.Y, Bilal K.ve arkadaşı Sedat Ö'yü bir konu görüşmek için sokak içindeki bir kafeye çağırdı. İki arkadaş kiraladıkları bir otomobil ile kafeye geldi. Kafe içinde oturup konuşmaya başlayan taraflardan şüpheliler, Kocakaplan ve Sedat Ö'den iddiaya göre uyuşturucu madde istedi. İki arkadaş, şüphelilere, uyuşturucunun maddenin olmadığını ve getiremeyeceklerini söyledi. Bunun üzerine taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede dışarıya taştı. Daha sonra iddiaya göre şüpheliler, "Bizi polise ihbar etmişsiniz" diyerek Kocakaplan ve Sedat Ö'ye sallama tabir edilen bıçak ve silah ile saldırdı. Çıkan kurşunlardan biri çene altına isabet eden Bilal K. ağır yaralandı. Sedat Ö. ise kesici aletle çeşitli yerlerinden yaralandı. İşletme çalışanlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 112 Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Kocakaplan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Sedat Ö. ise yaralı şekilde ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şüpheliler İ. Y, A.S. ve M.A., olay yerinden otomobille kaçtı. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Bilal K.'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Son dakika haber: Antalya'da uyuşturucu madde ticareti anlaşmazlığı cinayetle son buldu: 1 ölü,1 yaralı
Son dakika haber: Antalya'da uyuşturucu madde ticareti anlaşmazlığı cinayetle son buldu: 1 ölü,1 yaralı
Son dakika haber: Antalya'da uyuşturucu madde ticareti anlaşmazlığı cinayetle son buldu: 1 ölü,1 yaralı

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Uyuşturucu Madde Ticareti, Antalya, Silah, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Antalya'da uyuşturucu madde ticareti anlaşmazlığı cinayetle son buldu: 1 ölü,1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Antalya'da uyuşturucu madde ticareti anlaşmazlığı cinayetle son buldu: 1 ölü,1 yaralı - Son Dakika
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