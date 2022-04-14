Son dakika haber! Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 25 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haber! Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 25 şüpheli yakalandı

14.04.2022 10:04
Son dakika haber! Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 25 şüpheli yakalandı

Son dakika haberlerine göre Antalya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 25 zanlı gözaltına alındı.

Antalya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 25 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarının yakalanması için çalışma başlattı.

Belirlenen 8 adrese düzenlenen operasyonda 25 şüpheli yakalandı.

Evlerde ve otomobillerde yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler, uyuşturucu haplar ile hassas terazi ve ruhsatsız 4 tabanca ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 25 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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