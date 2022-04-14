Son dakika haber! Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 25 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Antalya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 25 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarının yakalanması için çalışma başlattı.
Belirlenen 8 adrese düzenlenen operasyonda 25 şüpheli yakalandı.
Evlerde ve otomobillerde yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler, uyuşturucu haplar ile hassas terazi ve ruhsatsız 4 tabanca ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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