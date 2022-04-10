Son dakika haber! Antalya'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haber! Antalya'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı

10.04.2022 17:52
Son dakika haber! Antalya'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı

Edinilen son dakika haberine göre Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcılığı yaptığı iddiasıyla B.B'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Zanlı B.B, Side Mahallesi Kemer Caddesi'nde ATV motoruyla seyir halindeyken durduruldu.

Narkotik köpek "Pars"ın da katıldığı aramada el fenerinin içine gizlenmiş halde yaklaşık 120 gram uyuşturucu ve zanlının üzerinden de 13 bin 500 lira ile 170 avro ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Uyuşturucu, Narkotik, Manavgat, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Antalya'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı - Son Dakika


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