Son dakika haberi! Harabe dükkanda çıkan yangın, ormanlık alana doğru ilerliyor - Son Dakika

Harabe dükkanda çıkan yangın, ormanlık alana doğru ilerliyor

ANTALYA - Antalya'da kullanılmayan bir işyerinde çıkan yangın, rüzgarında etkisi ile büyüyerek tarlalara sıçradı. Yangına havadan ve karadan itfaiye ekipleri müdahalesi sürüyor. Rüzgarın etsisiyle büyüyen yangının ormanlık alana ilerlememesi için ekiplerin çalışması sürüyor.

Serik ilçesine bağlı Belkız Mahallesi'nde kullanılmayan bir mağazada bilinmeyen bir sebeple çıktı. yangın, rüzgarında etkisi ile büyüyerek tarlalara sıçradı. Geniş alana yayılan yangına helikopter ile havadan söndürme çalışmaları yapılırken karadan da müdahaleler sürüyor. Çevrede bulunan vatandaşlar ise yangın bölgesine, traktörlerle su taşıyor. Cam patlama seslerinin geldiği yangın, şiddetli rüzgar ile birlikte ormanlık alana doğru ilerlediği bildirildi.