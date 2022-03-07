Son dakika haber: Antalya'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber: Antalya'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

07.03.2022 12:40
Son dakika haber: Antalya'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

Son dakika haber... Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Deniz Mahallesi 123. Sokak'taki üç katlı binanın birinci katındaki evde elektrik sobasının devrilmesi sonucu yangın çıktı.

Ev sahibinin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu alevler söndürüldü.

Aile üyeleri, yangında evlerinin kullanılamaz hale geldiğini görünce gözyaşı döktü.

Dumandan etkilenen hamile Şerife Tokgöz ve annesine sağlık ekipleri ambulansta müdahalede bulundu.

Evde yaşayanlardan Osman Tokgöz, yangının elektrik sobasından çıktığını belirterek, "Süngerler bir anda tutuştu ve yangın büyüdü. Yeni evlenmişti kızım, 4-5 ay olmuştu. Biz de kiradan çıkıp onun yanına gelmiştik, burada kalıyorduk. Şimdi sokakta kaldık." dedi.

YORUMLAR
500

Muratpaşa, İtfaiye, Antalya, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Antalya'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika


Son Dakika
12:31 Anne, baba, iki çocuk... Ukrayna'nın Irpin şehrinden çıkmaya çalışıyorlardı, onlardan geriye sadece bir bavul kaldı
12:24 Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, askeri saldırıyı işgal olarak tanımlamadı: Rusya ile dostluğumuz devam ediyor
12:04 Duvak yerine miğfer: Bombardıman altında düğün! Asker çift, cephede 'evet' dedi!
11:54 Ukraynalı bakan "Halkımızı Rus barbarlarından korumamıza yardım edin" dedi ve 500 kg'lik bombayı paylaştı
11:52 Kadın kıyafetleri giyip savaştan kaçmaya çalıştı! Ukraynalı adam sınırda yakayı ele verdi
11:52 Dolar yükselmeye devam ediyor: 14,30 TL'den satılıyor
11:50 Rus bombardımanı kurbanı Ukraynalı siviller toplu mezarlara gömülüyor
11:26 Köylüler kuluçkaya yatan ördeğin yumurtasından çıkanı görünce, kendilerine gelemedi
11:19 Şarkıcı Alişan'dan ayçiçek yağı stokçuluğuna tepki: 3 kuruş fazla kazanmak için yapılır mı?
11:13 Sağlık Bakanlığı emekli doktorları yeniden atayacak!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2022 12:46:11. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber: Antalya'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement