Son dakika haber: Antalya'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Deniz Mahallesi 123. Sokak'taki üç katlı binanın birinci katındaki evde elektrik sobasının devrilmesi sonucu yangın çıktı.

Ev sahibinin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu alevler söndürüldü.

Aile üyeleri, yangında evlerinin kullanılamaz hale geldiğini görünce gözyaşı döktü.

Dumandan etkilenen hamile Şerife Tokgöz ve annesine sağlık ekipleri ambulansta müdahalede bulundu.

Evde yaşayanlardan Osman Tokgöz, yangının elektrik sobasından çıktığını belirterek, "Süngerler bir anda tutuştu ve yangın büyüdü. Yeni evlenmişti kızım, 4-5 ay olmuştu. Biz de kiradan çıkıp onun yanına gelmiştik, burada kalıyorduk. Şimdi sokakta kaldık." dedi.