Son dakika! Antalya'da yasağa rağmen müzikli asker eğlencesi - Son Dakika

Antalya'da, caddede toplanan gençler, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki yasağa rağmen askere gidecek arkadaşları için yolları kapatıp, araçlarından inerek, müzik eşliğinde oynadı.İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs salgını nedeniyle kontrolsüz kalabalıkların oluşmasını engellemek için asker eğlencesi ve konvoy yasağına rağmen Antalya'da dün gece yine asker eğlencesi düzenlendi. Arkadaşlarını askere uğurlayacak gençler, araçlarla caddede konvoy oluşturdu. Yolda araçlarını durdurup, inen gençler, müzik eşliğinde sosyal mesafeye uymadan ve maskesiz olarak oynamaya başladı. Gençlerin eğlencesi ve araçlarıyla drift yaptığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Polis ekiplerinin müdahale ettiği gençlere, para cezası yazıldı.