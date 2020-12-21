Son dakika haber! Antalya'da yavru kedinin bacakları ile kuyruğunu kesen şüpheli aranıyor - Son Dakika

ANTALYA'da bacakları ve kuyruğu kesilmiş halde ölü bulunan yavru kedi ile ilgili soruşturma başlatan polis, şüpheliye ulaşmak için çevrede bulunan güvenlik kameralarını takibe aldı.

Olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Tesisler Caddesi'nde bulunan sitenin önünde meydana geldi. Sokak hayvanlarını beslemek için evden çıkan Fatma Ranta Kahile, bir sitenin kaldırımında, bacakları ve kuyruğu kesilerek öldürülmüş kedi yavrusu buldu. Kahile, polisi ve belediyeyi arayarak yavru kediyi, işkenceyle öldüren kişi ya da kişilerin bulunmasını istedi. Fatma Ranta Kahile'nin şikayeti üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şüpheliye ulaşmak için çevredeki kamera kayıtlarını takibe aldı.