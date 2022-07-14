Son Dakika | Yol yapımında EYP patladı: 1 çocuk öldü, 1 çocuk yaralandı - Son Dakika
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Son Dakika | Yol yapımında EYP patladı: 1 çocuk öldü, 1 çocuk yaralandı

14.07.2022 20:51
Son Dakika | Yol yapımında EYP patladı: 1 çocuk öldü, 1 çocuk yaralandı

Son dakika haberlerine göre Antalya'da orman yolu yapımı sırasında El Yapımı Patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, 17 yaşındaki akrabası yaralandı.

Antalya'da orman yolu yapımı sırasında El Yapımı Patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, 17 yaşındaki akrabası yaralandı.

Olay, Gazipaşa ilçesi Akoluk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, orman yolu ihalesini alan taşeron firma çalışanları güzergahta bulunan kayayı EYP ile yardımıyla kaldırmak istedi. EYP'nin patlamasıyla bölgede bulunan taşeron firma sahibinin oğlu Yakup Serçe (15) ve akrabası S.S. (17), yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri iki yaralı çocuğu Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırdı. Firma sahibinin oğlu olan 15 yaşındaki Yakup Serçe doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. S.S'nin ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Yol yapımında EYP patladı: 1 çocuk öldü, 1 çocuk yaralandı - Son Dakika

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