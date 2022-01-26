Son dakika haber: Antalya'da yolda mahsur kalanlara jandarma ekipleri yardım etti - Son Dakika

Antalya'nın Akseki ilçesinde jandarma ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan vatandaşların yardımına koştu.

Antalya- Konya kara yolu Alacabel mevkisi ile Akseki- Beyşehir yolunda yer yer 1 metreye ulaşan kar dolayısıyla yolda kalanlara, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yardım etti.

Araçlara zincir takıp, vatandaşlara çorba ve çeşitli gıdalar dağıtan jandarma personeli, sokak hayvanlarını da besledi.

Akseki Kaymakamı Volkan Hülür ve İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Onur Yaldırak da kriz merkezindeki çalışmaları takip ediyor.