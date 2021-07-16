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Son dakika haber! Antalya'da yürekleri sızlatan aile dramı...Anne evi terk etti, babanın bakmakta zorlandığı 4 küçük çocuk evde baygın bulundu - Son Dakika

Son dakika haber! Antalya'da yürekleri sızlatan aile dramı...Anne evi terk etti, babanın bakmakta zorlandığı 4 küçük çocuk evde baygın bulundu

16.07.2021 22:23

Edinilen son dakika gelişmesine göre Antalya'da yürekleri sızlatan aile dramı...Anne evi terk etti, babanın bakmakta zorlandığı 4 küçük çocuk evde baygın bulundu Komşuların polise haber vermesiyle polis ve sağlık ekipleri çocukları hastaneye götürdü Baba, çocukları vermemek için uzun süre direndi, sinir krizleri geçirdi Biri 5...

Antalya'da yürekleri sızlatan aile dramı...Anne evi terk etti, babanın bakmakta zorlandığı 4 küçük çocuk evde baygın bulundu

Komşuların polise haber vermesiyle polis ve sağlık ekipleri çocukları hastaneye götürdü

Baba, çocukları vermemek için uzun süre direndi, sinir krizleri geçirdi

Biri 5 aylık bebek olan çocukların Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği öğrenildi.

ANTALYA - Antalya'da 4 çocuk annesi evi terk etti, yaşları 5,3,1 ve henüz 5 aylık olan çocuklar evde baygın vaziyette bulundu. Annenin yemek yapmayı bilmediği için mamayla beslendiği ileri sürülen çocuklar, polis ve sağlık ekiplerince evden çıkartıldı. Çocuklarını vermek istemeyen baba sinir krizleri geçirirken, minik yavrular ise sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından kontrol ve tedavi amaçlı hastaneye kaldırıldı.

İçler acısı olay, dün 16.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Kültür Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir apartmanın giriş katında yaşayan 4 çocuk annesi Gizem Y. (26), bir gün önce eşi Onur Y. ile tartıştıktan sonra evi terk ederek başka bir şehre gitti. Komşular evde bulunan çocukların uzun bir süredir iyi bakılmadığını ve son durumlarının kötü olduğunu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, içeriye girdiklerinde 5, 3, 1 yaşında ve henüz 5 aylık çocukların bazılarının baygın, bazılarının da halsiz olduğunu fark etti. Bunun üzerine eve acil olarak sağlık ekipleri talep edildi. Bu sırada baba Onur Y. eşini arayarak eve gelmesini söyledi. Polis ekiplerinin de telefondan görüştüğü Gizem Y., geleceğini ancak uzak bir şehirde olduğu için ancak gece saatlerinde Antalya'ya gelebileceğini söyledi.

Baba, sağlık ekipleri gelince çocukları vermek istemedi

Ekipler bunun üzerine çocukların sağlık kuruluşuna götürüleceğini ve tedavi olmaları gerektiğini anne ve babaya iletti. Çocuklarını vermek istemeyen Onur Y., polis ekiplerine uzun süre direndi. Tüm bu olanlar yaşanırken bir çocuğun da yerde baygın vaziyette uzandığı görüldü. Polis ekipleri çocukları kucaklayarak sağlık ekiplerine teslim etti. Onur Y. çocukların devlet korumasına alınacağını öğrenince ise sinir krizleri geçirdi, güçlükle sakinleştirildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan çocuklar, kontrol ve tedavileri yapılmak üzere hastaneye götürüldü. Onur Y. de ekip otosuna bindirilerek polis merkezine götürüldü.

"Anne yemek yapmayı bilmiyor, 5 yaşındaki çocuk bile mama yiyor"

Çiftin komşulardan Yasemin Şimşek, 4 ay önce mahalleye taşınan ailenin, maddi durumunun iyi olmadığını ve mahallelinin kendilerine yardım ettiğini anlattı. Anne ve babanın çocuklara bakma konusunda maddiyat yanında bilinçsiz olduğunu da ileri süren Şimşek, "Geldiklerinde kıyafetleri ve televizyon vardı. Başka hiçbir eşyaları yoktu. Komşular olarak biz çamaşırlarını yıkıyorduk. Tüm komşular birleşip ev eşyaları aldık. Aile bütünlüğü bozulmaması için devlet tarafından danışman ve maaş desteği verildi. Daha sonra anne de ayrıldı. Anne 2 gündür yok ve yemek yapmayı bilmiyor. Sadece mama veriliyor. 5 yaşındaki çocuk bile mama yiyor. Çocuklar hem sıcak hem temizlik hem de yeterli beslenemedikleri için halsiz ve hastalar. Midelerinde sıkıntıları vardı. Baygın şekildelerdi, biz de artık fazla dayanamadık ve polise bildirdik" dedi.

Öte yandan çocukların gerekli sağlık kontrol ve tedavilerinin ardından Antalya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği öğrenildi.

Son dakika haber! Antalya'da yürekleri sızlatan aile dramı...Anne evi terk etti, babanın bakmakta zorlandığı 4 küçük çocuk evde baygın bulundu
Son dakika haber! Antalya'da yürekleri sızlatan aile dramı...Anne evi terk etti, babanın bakmakta zorlandığı 4 küçük çocuk evde baygın bulundu
Son dakika haber! Antalya'da yürekleri sızlatan aile dramı...Anne evi terk etti, babanın bakmakta zorlandığı 4 küçük çocuk evde baygın bulundu
Son dakika haber! Antalya'da yürekleri sızlatan aile dramı...Anne evi terk etti, babanın bakmakta zorlandığı 4 küçük çocuk evde baygın bulundu

Antalya, Kepez, Polis, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Antalya'da yürekleri sızlatan aile dramı...Anne evi terk etti, babanın bakmakta zorlandığı 4 küçük çocuk evde baygın bulundu - Son Dakika


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