Son dakika haber: Antalya'daki kaçak tütün operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde gerçekleştirilen kaçak tütün operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir işyerine gümrük kaçağı sigara satışının yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
İşyerine yapılan operasyonda, 1601 sigara, 156 elektronik sigara, 222 elektronik sigara kartuşu, 105 nargile tütünü, 3600 doldurulmuş makaron, 114 puro ve 19 elektronik sigara ele geçirilirken şüpheli 1 kişi gözaltına alındı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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