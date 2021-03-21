Son dakika haber! Antalya'daki kazada ölen motosiklet sürücüsünün cenazesi ailesine teslim edildi - Son Dakika

Evren Y. idaresindeki 07 YK 581 plakalı otomobil, dün Kızıltoprak Mahallesi Aspendos Bulvarı'nda önce Hakkı Kök'ün kullandığı motosiklete ardından da kaldırımdaki Katerina Kaya ve Ayşe Menis'e çarpmıştı. Motosiklet sürücüsü Kök kaza yerinde hayatını kaybetmiş, yaralan otomobil sürücüsü ile yayalar hastaneye kaldırılmıştı. Evren Y. tedavisinin ardından gözaltına alınmıştı.

Kök'ün cenazesi eşi Zübeyde, çocukları ve kayınpederi tarafından teslim alındı. Aile üyeleri uzun süre gözyaşı döktü.

Motosikletiyle otomobilin çarpışması sonucu yaşamını yitiren Antalya Büyükşehir Belediyesi Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğünde (ASAT) işçi olarak görev yapan Hakkı Kök'ün (45) Antalya Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı.

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