Son dakika haber... Antalya'daki orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Gümüşgöze ve Türktaş mahalleleri arasındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine, bölgeye 3 yangın söndürme uçağı, 5 helikopter, çok sayıda arazöz, itfaiye aracı ve personel yönlendirildi.
Havadan ve karadan müdahale sonucu kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA
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