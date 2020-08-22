Son dakika haber... Antalya'daki orman yangınında hortum paniği - Son Dakika

Son dakika haber... Antalya'daki orman yangınında hortum paniği

Son dakika haberlerine göre Antalya'daki orman yangınında hortum paniği Aniden çıkan hortumla ters dönen yangın söndürme ekipleri çok zor anlar yaşattı biranda alevlerle karşı karşıya kalan görevliler kaçarak kurtuldu Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangını sırasında aniden ortaya çıkan hortum söndürme ekiplerine...

Antalya'daki orman yangınında hortum paniği

Aniden çıkan hortumla ters dönen yangın söndürme ekipleri çok zor anlar yaşattı

biranda alevlerle karşı karşıya kalan görevliler kaçarak kurtuldu

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangını sırasında aniden ortaya çıkan hortum söndürme ekiplerine çok zor anlar ylaşattı. Yangının hortum sebebiyle bir anda yön değiştirmesi üzerine ponikle bölgeden uzaklaşaya çalışan görevlilerin korku dolu anları kameralar tarafından kaydedililirken gazeteciler de aynı korkuyu yaşadı.

Serik ilçesine bağlı Tongüçlü Mahallesi Kaşıkçı mevkiinde saat 14.30 sıralarında çıktı. Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne 2 uçak, 5 helikopter, 33 arazöz, 9 su ikmal aracı, 8 ilk müdahale aracı, 3 dozer, 3 trayler, 1 yangın yönetim aracı, 1 tamir bakım aracı, 2 yer ekibi (8+1/6+1), 17 teknik eleman, 10 muhafaza memurunun müdahale ettiği yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmalar devam ediyor. Poyrazın etkisiyle söndürme çalışmaları güçlükle sürdürülürken yangının yaklaşık 1 kilometre mesafedeki yerleşim alanlarına yaklaşmaması için de mücadele devam ediyor.

yangın sırasında yer ekiplerinin bulunduğu alanda aniden ortaya çıkan hortum, söndürme ekiplerine ç ok zor anlar yaşattı. Alevlere müdahale ederken yanının hortum sebebiyle bir anda yön değşitrip ağaçların bile kırılma noktasına geldiği kısa süreli hortum korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu. Biranda üzerlerine gelen alevleri görünce, bölgeden uzaklaşmaya çalışan söndürme ekiplerine, gazeteciler ve ekipleri de bölgeden uzamlaşın diye seslenmeye çalıştı.Söndürme ekipleri, olaydan yara almadan kurtulmayı başardı.

Son dakika haber... Antalya'daki orman yangınında hortum paniği

Antalya, serik, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2020 20:07

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Antalya'daki orman yangınında hortum paniği - Son Dakika
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