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Son dakika haber: Antalya'daki orman yangınında zarar görenler yeni evlerine kavuşuyor - Son Dakika

Son dakika haber: Antalya'daki orman yangınında zarar görenler yeni evlerine kavuşuyor

13.02.2022 20:55
Son dakika haber: Antalya'daki orman yangınında zarar görenler yeni evlerine kavuşuyor

Edinilen son dakika haberine göre Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da başlayan ve 10 gün sonra kontrol altına alınan orman yangınlarında evleri yanan afetzedeler, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca yaptırılan evlerine kavuşuyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da başlayan ve 10 gün sonra kontrol altına alınan orman yangınlarında evleri yanan afetzedeler, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca yaptırılan evlerine kavuşuyor.

TOKİ, yangından en çok etkilenen ve yaklaşık 100 evin zarar gördüğü Demirciler Mahallesi'ndeki evlerin yapımını sürdürüyor. Evler, bir veya iki katlı olarak inşa ediliyor.

Evinin yapımı tamamlanan Zeynep Arslan, AA muhabirine, yangına gece yarısı yakalandıklarını, canlarını zor kurtardıklarını söyledi.

Büyük bir afetle karşılaştıklarını ve zor günler geçirdiklerini belirten Arslan, "Sadece üstümüzü alıp çıkabildik, geri döndüğümüzde ise evimizde ateş ve külden geriye bir şey kalmamıştı." dedi.

"Yardımlarla ayakta kalabildik"

Yangın nedeniyle devletin ve milletin kendilerine birçok yardım yaptığını anlatan Arslan, gelen yardımlarla ayakta kalabildiklerini ifade etti.

Yangın ve sonrasında devletin tüm kurumlarıyla yanlarında olduğunu vurgulayan Arslan, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 5 ay önce evimizin temeli atıldı, şu anda tamamlandı. Ruhsat işleri, elektrik ve su abonelikleri kaldı. Onların tamamlanmasının ardından yeni evimize taşınacağız. Evimiz gerçekten çok güzel oldu. Kendimiz yapsak böyle bir ev yapamazdık. Zaten maddi gücümüz de yoktu. Her şey birinci sınıf oldu, inşallah yakında yeni evimizde oturmanın mutluluğunu yaşayacağız. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Bakanımız Murat Kurum ve evimizin yapımını yakından takip eden milletvekillerimize, devlet yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum."

Evinin kaba inşaatı biten Erdem Aydın ise gece yarısı yakalandıkları yangında jandarmanın uyarısıyla mahalleyi boşalttıklarını, geriye döndüklerinde ise küle dönmüş bir evle karşılaştıklarını aktardı.

Tek tesellilerinin canlarını kurtarmak olduğunu anlatan Aydın, "Yangın döneminde ve sonrasında devletimizin tüm kurumları buradaydı. Bakanımız Murat Kurum'un talimatıyla hemen evlerimizin inşaatına başlandı. Gerçekten güzel bir ev yapılıyor. Yeni evimize Ramazan Bayramı'nda taşınacağımızı öğrendik, çok memnunuz." diye konuştu.

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Zeynep Arslan, Manavgat, Antalya, konut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Antalya'daki orman yangınında zarar görenler yeni evlerine kavuşuyor - Son Dakika


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