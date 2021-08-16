Son dakika haber! Antalya'daki orman yangınlarına müdahale eden Mardin itfaiye personeli yaşadıklarını anlattı - Son Dakika

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesindeki orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek olmak amacıyla bölgeye giden Mardin Büyükşehir Belediyesi itfaiye personeli, hüzün ve sevinci bir arada yaşıyor.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın talimatıyla 5 araçla bölgeye giden 11 kişilik ekip, 9 gün kaldığı yangın bölgesindeki görevini tamamlamanın ardından kente dönerek işbaşı yaptı.

İtfaiye Daire Başkanvekili Hamdi Çakmak, AA muhabirine İtfaiye Daire Başkanlığı olarak 3 araç 6 personel, Çevre Koruma Daire Başkanlığı olarak ise 2 su tankeri ve 4 personeli Antalya'ya yangınla mücadeleye gönderdiklerini söyledi.

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde ekiplerinin orman yangınlarına 9 gün boyunca müdahale ettiğini kaydeden Çakmak, "Orada köyleri korudular. Evlerde çıkan yangınlara müdahale ettiler. Canla başla görevlerini en iyi şekilde yapmaya çalıştılar. Ekiplerimizle gurur duyuyoruz." dedi.

"Çayırözü köyümüzde tek bir ağaç yanmayacak şekilde kurtardık"

İtfaiye eri Necmettin Çiçek ise önce Manavgat ilçesine görevlendirildiklerini Antalya'ya varınca da Gündoğmuş ilçesine acil yönlendirildiklerini kaydetti.

Gider gitmez müdahaleye başladıklarını anlatan Çiçek, Narağacı ve Mutlu bölgelerinde ormanın içine girip müdahale ettiklerini bir süre sonra da Senir, Umutlu ve Çayırözü köylerini korumaya başladıklarını aktardı.

Senir köyüne yangının ulaşmasıyla ekip olarak müdahaleye başladıklarını ifade eden Çiçek, "Jandarma ve AFAD'ın talimatıyla ekibimizi geri çektik. Senir köyünde yanma oldu ama Çayırözü köyümüzde tek bir ağaç yanmayacak şekilde kurtardık. " dedi.

Kutsal bir mesleği yapmanın gurunu yaşadıklarını ancak orada yaşanan acıyla da üzüldüklerini anlatan Çiçek, şunları söyledi:

"Köylere hakimdik, müdahale ve soğutma yapabiliyorduk. Köyleri koruyabiliyorduk. Biz itfaiyeciyiz belli bir şehirde olabiliriz ama Türkiye'nin neresinde olursa olsun yardıma ihtiyaç duyulduğu vakit gideriz. Türkiye'nin itfaiyecisiyiz, sadece belli bir bölgeye bağlı kalmayız. Canlının bize ihtiyaç duyduğu her yerde görev yaparız. "

"Bizi görünce sevinçten ağlamaya başladılar"

Vardiya amiri ve itfaiye aracı şoförü Rıdvan Olğaç ise gönüllü olarak gittikleri Antalya Gündoğmuş ilçesinde unutulmayacak anılar yaşadıklarını söyledi.

Serin köyünün etrafını saran yangınlarla mücadele ederken yangının birden etraflarını sardığını anlatan Olğaç, şöyle konuştu:

"Köyün etrafını sardık soğutma çalışmasını yaptık evler yanmasın diye çaba gösterdik. Ateş etrafımızı sardı. Biz son anda çıktık. Oradaki köylüler ağlamaya başlamış Mardin itfaiyesi yanmış diye. Bizi görünce sevinçten ağlamaya başladılar. Orada çok duygusal anlar yaşadık. Bize teşekkür etmek için Mardin'e geleceklerini söylediler. Her yer memleketim, Allah devletimize zarar vermesin. Gönüllü olarak gittik yine olsa yine gideriz. Devletimiz için vatandaşlarımız için."

İtfaiye eri Abdulhalim Çurğatay da her zaman göreve hazır olduklarını vurguladı.