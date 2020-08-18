Son dakika haber! Antalya'daki tekne ve yatlarda Kovid-19 denetimi yapıldı - Son Dakika

Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekipleri, Türkiye genelinde yürütülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimi kapsamında, Antalya açıklarındaki 173 tekne ve ticari yatı kontrol etti.

Komutanlıktan yapılan açıklamada, kontrollü sosyal hayat döneminde temel prensipler olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra belirlenen tedbirlere uyulmasının, salgınla mücadelenin başarısı açısından büyük önem arz ettiği belirtildi.

Antalya'da turizm sezonunun başlamasıyla Kovid-19 tedbirleri kapsamında denizlerde denetimlerin arttırıldığının vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Salgından ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak, salgının yayılmasını engellemek ve deniz turizminin olumsuz etkilenmemesi maksadıyla Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı tarafından alınan tedbirlere istinaden kontrol ve denetimler yapılmaktadır. Bu kapsamda geçtiğimiz hafta sonuna denk gelen 15-16 Ağustos tarihlerinde 173 tur ve dalış teknesi ile ticari yat ve 23 plaj işletmesinin kontrolleri yapılmış, 4 bin 326 vatandaşımız Kovid-19 tedbirleri hususlarında bilgilendirilmiştir."