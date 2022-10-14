Son dakika haberi: Antalya'daki trafik kazasında ölen genç kadının cenazesi defnedildi - Son Dakika
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Son dakika haberi: Antalya'daki trafik kazasında ölen genç kadının cenazesi defnedildi

14.10.2022 14:18

Edinilen son dakika haberine göre Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, motosikletiyle yol bakım kamyonuna çarpması sonucu yaşamını yitiren genç kadının cenazesi Konya'da toprağa verildi.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, motosikletiyle yol bakım kamyonuna çarpması sonucu yaşamını yitiren genç kadının cenazesi Konya'da toprağa verildi.

Veteriner Pınar Ünlü'nün (23) cenazesi, yakınları tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak Konya'nın Seydişehir ilçesine getirildi.

Ünlü'nün cenazesi, cuma namazına müteakip Yeni Cami'de kılınan cenaze namazının ardından Akyol Mezarlığı'nda defnedildi.

Genç kadının 3 yıl önce evlendiği, geçen yıl annesini kanserden kaybettiği, babasının da gırtlak kanseri tedavisi gördüğü öğrenildi.

Pınar Ünlü'nün kullandığı 07 AZR 067 plakalı motosiklet, Konyaaltı ilçesinde dün Batı Çevre Yolu'nda emniyet şeridindeki yol bakım kamyonuna arkadan çarpmış, Ünlü hayatını kaybetmişti.

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Kaynak: AA

Pınar Ünlü , Konyaaltı, Antalya, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Antalya'daki trafik kazasında ölen genç kadının cenazesi defnedildi - Son Dakika

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