Son dakika haber! Antalya'daki Ukraynalılar, ülkelerindeki savaşı endişeyle takip ediyor - Son Dakika

Antalya'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın ülkelerine yönelik saldırılarını astıkları Ukrayna bayrakları ve "savaşa hayır" pankartlarıyla donattıkları evlerinde endişeyle takip ediyor.

Kentte yerleşik yaşayan yaklaşık 10 bin Ukraynalı, ülkelerindeki savaşı televizyon ve sosyal medyadan takip edip, telefonla ulaşabildikleri yakınlarından bilgi almaya çalışıyor.

Ülkelerinin bayrakları ve farklı dillerdeki "savaşa hayır" yazılı pankartlarla evlerini donatan Ukraynalılar, ülkelerinden gelecek iyi haberleri bekliyor.

Sık sık bir araya gelerek Rusya'nın saldırılarını protesto eden Ukraynalılar, bir yandan da ülkelerindeki savaş mağdurları için insani yardım topluyor.

Muratpaşa ilçesinde yaşayan Ukrayna uyruklu Rita Abacı da 3 çocuğu ve eşiyle Rusya'nın saldırılarını endişeyle takip ediyor.

"Geceleri uyuyamıyorum"

Abacı, AA muhabirine, Kiev'e yakın bir köyde bulunan annesiyle sık sık telefonla görüştüğünü söyledi.

Annesi ve yakınları için sürekli dua ettiğini belirten Abacı, "Çok üzgünüm. Geceleri uyuyamıyorum. Çocuklarım da etkilendi. Anneannelerine bir şey olacak diye korkuyorlar. Annem çok iyi. Antalya'ya çağırıyorum 'Ben burayı terk edemem. İnsanlara yardım etmem gerekiyor.' diyerek teklifimi kabul etmedi." dedi.

Rita Abacı, annesinin Harkiv'deki evlerinden çıkmak zorunda kalan 8 kişiye de evini açtığını ifade etti.

Abacı'nın oğlu 14 yaşındaki Emir Sait Abacı ise insanların nasıl zulüm gördüğünü televizyondan izlediğini ve çok üzüldüğünü dile getirdi.

Okuldaki arkadaşlarının kendisine destek verdiğini aktaran Abacı, "Anneannem aklıma gelince çok üzülüyorum. İnsanların orada birlik olup savaşması da beni bir yandan mutlu ediyor. Umarım bu savaş bir an önce biter." diye konuştu.

Rita Abacı'nın eşi Sedat Abacı da Ukrayna'daki görüntüleri görünce içinin yandığını anlattı.

17 tonluk yardım tırı gönderildi

Ukrayna Aileleri Derneği Başkanı Vita Mykhaylova, kalplerinin Antalya'dan Ukrayna için attığını söyledi.

Antalyalıların bu süreçte kendilerine çok büyük destek verdiği vurgulayan Mykhaylova, neredeyse her gün "savaşa hayır" demek için kentte protestolar düzenlediklerini kaydetti.

Mykhaylova, Ukraynalıların evlerinin balkonlarına bayraklar asıp kentte duyarlılık oluşturduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Türkiye'de 35 bin Ukraynalı yaşıyor. Bunun neredeyse yarısı Antalya'da oturuyor. Ukrayna'da savaş mağdurlarına yardım etmek için kampanya başlattık. Türk, Azerbaycanlı ve Ukraynalılar derneğimize gelerek giysi, gıda, ilaç bıraktı. Tam 17 tonluk yardım tırını Ukrayna'ya gönderdik. Kalbimiz hep ülkemizdeki insanlar için atıyor. İkinci yardım tırını da birkaç gün içerisinde göndereceğiz."

Mykhaylova, Ukrayna'ya dönemeyen bazı turistlere de yardımda bulunduklarını, turistleri evlerinde misafir edebileceklerini sözlerine ekledi.