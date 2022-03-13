Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya' da 3 gündür devam eden Diplomasi Forumu kapsamında bugünde ikili görüşmelerini sürdürdü.
Bakan Çavuşoğlu, sabah saatlerinde Orta Afrika Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sylvie Ba'po-Temon, Uganda Dışişleri Bakanı Odongo
Abubahkar Jeje, Venezuela Dışişleri Bakanı Felix Plasencia ve Surinam Cumhuriyeti Dışişleri, Uluslararası İlişkiler ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Albert Ramdin ile görüştü
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! ANTALYA-Dışişleri Bakanı Çavuşlu ikili görüşmelerde bulundu - Son Dakika