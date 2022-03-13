Son dakika haber! ANTALYA-Dışişleri Bakanı Çavuşlu ikili görüşmelerde bulundu - Son Dakika
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Son dakika haber! ANTALYA-Dışişleri Bakanı Çavuşlu ikili görüşmelerde bulundu

13.03.2022 13:09

Son dakika gelişmesine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya' da 3 gündür devam eden Diplomasi Forumu kapsamında bugünde ikili görüşmelerini sürdürdü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya' da 3 gündür devam eden Diplomasi Forumu kapsamında bugünde ikili görüşmelerini sürdürdü.

Bakan Çavuşoğlu, sabah saatlerinde Orta Afrika Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sylvie Ba'po-Temon, Uganda Dışişleri Bakanı Odongo

Abubahkar Jeje, Venezuela Dışişleri Bakanı Felix Plasencia ve Surinam Cumhuriyeti Dışişleri, Uluslararası İlişkiler ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Albert Ramdin ile görüştü

Son dakika haber! ANTALYA-Dışişleri Bakanı Çavuşlu ikili görüşmelerde bulundu
Son dakika haber! ANTALYA-Dışişleri Bakanı Çavuşlu ikili görüşmelerde bulundu
Son dakika haber! ANTALYA-Dışişleri Bakanı Çavuşlu ikili görüşmelerde bulundu

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Son dakika haberi: Bakan Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu öncesi ikili görüşmeler yaptı Son dakika haberi: Bakan Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu öncesi ikili görüşmeler yaptı Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ADF marjında ikili görüşmelerini sürdürüyor Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ADF marjında ikili görüşmelerini sürdürüyor

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! ANTALYA-Dışişleri Bakanı Çavuşlu ikili görüşmelerde bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! ANTALYA-Dışişleri Bakanı Çavuşlu ikili görüşmelerde bulundu - Son Dakika
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