Son dakika haberleri: POLİSTEN KLİPLİ BAYRAM KUTLAMASI - Son Dakika

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Antalya Emniyet Müdürlüğünce, Emniyet Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla şarkılı klip hazırlandı.

Polis ekiplerinin çalışmalarının yanı sıra 'turizmin başkenti' olarak nitelendirilen Antalya'nın tarihi ve doğal güzelliklerinin yer aldığı klip, İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Müzik eşliğindeki hareketli klipte bazı operasyonlardan görüntüler yer aldı. Emniyet Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından da paylaşılan klibi çok sayıda kişi beğenerek paylaştı.