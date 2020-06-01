Son dakika haber: Antalya girişinde yoğunluk - Son Dakika

Antalya girişinde yoğunluk SEYAHAT kısıtlamasının kaldırılmasının ardından Antalya girişlerinde zaman zaman yoğunluk yaşandı. 18 yaş altı çocukların sokağa çıkma kısıtlaması olmasından dolayı çocuklu ailelerin şehir dışına tatile çıkmayı tercih etmedikleri ifade edildi.

Yeni normalleşme süreciyle birlikte 1 Haziran itibarıyla şehirlerarası seyahat sıkıtlaması sona erdi. Turizm kenti Antalya'nın Döşemealtı kontrol noktasında zaman zaman yoğunluk yaşandı. Kontrol noktasında bulunan jandarma ve polis ekipleri, denetimleri sıklaştırdı. Sağlık Bakanlığı'na bağlı görevliler ise kente giriş yapacak kişilerin ateşlerini ölçtü. Araçlarda bulunan 65 yaş üstü vatandaşların izin belgeleri kontrol edildi. Tır, kamyonet ve bazı otomobiller narkotik köpekler tarafından arandı.

Kent girişlerinde çocuklu ailelere pek rastlanmazken, yetkililer 18 yaş altı çocukların sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı çocuklu ailelerin şehir dışına tatile çıkmayı tercih etmediklerini ifade etti. Özellikle Burdur, Isparta gibi çevre illerin yanı sıra İstanbul'dan da gelenler Antalya'ya giriş yaptı.

'HERKES İSTANBUL'U TERK EDİYOR'

İstanbul'dan Antalya'daki yazlığına gelen Rasim Kahyaoğlu (56), 'Sabah yola çıktım. Yol baya kalabalıktı. Herkes İstanbul'u terk ediyor anladığım kadarıyla. Evim ve iş yerim burada. Hem işlerimi yapacağım hem de dinleneceğim" diye konuştu. Burdur'un Bucak ilçesinden gelen Cengiz Sayın (36), 'Bebeğimiz hastanede, onun yanına gidiyoruz. Nasip olursa onu getireceğiz" dedi. Antalya'nın Dağbeli Mahallesi'nden gelen Rasim Özaslan, '65 yaş üstü yolcumuz için izin aldık. Kronik rahatsızlığı var. Doktora gidiyoruz" dedi.