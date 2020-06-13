Son dakika haber | Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'ndan eylem ve etkinlik kısıtlaması - Son Dakika

Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, pandemi döneminde eylem ve etkinlik programlarına yönelik kararlar aldı. Karara göre, yürüyüşler, açık hava toplantısı, toplu karşılama ve uğurlama gibi eylem ve etkinliklere müsaade edilmeyecek.



İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, kentte korona virüsün yayılması engellemek için yeni tedbirler aldı. Kurulun toplantısında, HDP tarafından başlatılan ve 1 Eylül'de sona ermesi planlanan Demokratik Mücadele Programındaki eylem ve etkinliklerin provoke edilerek, toplumsal olaylara dönüşme riskinin yüksek olduğu belirtildi. Aynı zamanda, planlanan etkinliklerin virüsün başka kişilere bulaşmasında risk taşıdığı ifade edilerek, Anayasa'nın 34. Maddesinde yer alan, "Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir. Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı ancak, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla ve kanunla sınırlanabilir" hükmü gereğince gerekli kararların alınması gerektiği kaydedildi.



Açıklamalar 50 kişiyi geçmeyecek şekilde yapılabilecek



Bu kapsamda il genelinde siyasi parti, sendika, dernek ve sivil toplum kuruluşları tarafından gerçekleştirilecek eylem ve etkinlik programları kapsamında sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler ve sendikalara yönelik yapılması muhtemel ziyaretlerde sosyal mesafe kuralına uygun hareket edilmesi sağlanacak.



13-20 Haziran tarihleri arasında Antalya'da yapılması planlanan basın açıklamaları, yalnızca parti, sendika, dernek ve sivil toplum kuruluş binalarının içerisinde veya önünde, 50 kişiyi geçmeyecek sayıda katılımcıyla ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yapılabilecek. Yapılması planlanan yürüyüşler, açık hava toplantısı, toplu karşılama ve uğurlama gibi eylem ve etkinliklerin hastalığın yayılmasına neden olma riski bulunduğundan, bu tür eylemlere müsaade edilmeyecek.



Grupların Antalya'dan çıkışları kısıtlanacak



Olası provokatif eylemler ile salgın hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla, milletvekilleri hariç olmak üzere, farklı illerde düzenlenmek istenen toplantı, gösteri yürüyüşleri, basın açıklamaları, eylem ve etkinliklere katılmak amacıyla Antalya'dan hareket edecek grupların Antalya'dan çıkışları kısıtlanacak. Aynı zamanda benzer şekilde Antalya'da düzenlenmek istenecek eylem ve etkinliklere katılmak amacıyla kente gelecek grupların da girişleri kısıtlanacak.



Kentte 13-20 Haziran tarihleri arasında, açık alanlarda, sosyal mesafe kuralının ihlal edilmesine ve hastalığın yayılmasına neden olacak şekilde çadır kurma, bildiri, broşür, stiker dağıtma, stand açma vb. eylemlere de müsaade edilmeyecek.



Kararlara uyulmaması halinde 3 bin 150 TL, Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi gereğince 392 TL idari para cezası uygulanmasına ve uymayanların adli makamlara bildirilmesine karar verildi. - ANTALYA