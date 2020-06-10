Son dakika haber | ANTALYA Kaş'ta orman yangını

Son dakika güncel haberi: Kaş'ta orman yangınıANTALYA'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangını hızlı müdahaleyle büyümeden kontrol altına alındı.

Kaş'ta orman yangını ANTALYA'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangını hızlı müdahaleyle büyümeden kontrol altına alındı. Yangın saat 12.30 sıralarında D400 karayolunun Kaş- Kalkan bölümündeki bir sitenin özel trafosunda elektrik aksamındaki kısa devre nedeniyle çıktı. Makilik ve zeytinlik alana sıçrayan yangını görenler ekiplere haber verdi. İhbar sonrası bölgeye 3 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 12 işçi ve 2 teknik elaman yönlendirildi. Kısa sürede kontrol altına alınan yangınla ilgili söndürme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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