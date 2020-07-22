Son dakika haber: Antalya Körfezi'ne demirleyen Oruç Reis'e, 2 fırkateyn eşlik ediyor
Son dakika güncel haberine göre TÜRKİYE'nin, sismik araştırma gemisi Oruç Reis'in yapacağı çalışmalar için 'Navtex' ilanı etmesinin ardından, Deniz Kuvvetleri'nden 2 fırkateyn araştırma gemisine eşlik etmeye başladı.
TÜRKİYE'nin, sismik araştırma gemisi Oruç Reis'in yapacağı çalışmalar için 'Navtex' ilanı etmesinin ardından, Deniz Kuvvetleri'nden 2 fırkateyn araştırma gemisine eşlik etmeye başladı.
Türkiye'nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis'in Akdeniz'de yapacağı sondaj çalışmaları nedeniyle Navtex ilan edilmesinin ardından Doğu Akdeniz'de tansiyon yükseldi. Sondaj çalışmalarını yapacak olan Oruç Reis gemisi ise Antalya Körfezi açıklarında demirledi. Gemiye aynı zamanda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 2 fırkateyn eşlik ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2020 01:04 Kaynak: DHA
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