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Son dakika haber | Antalya merkezli 3 ilde FETÖ\PDY operasyonu - Son Dakika

Son dakika haber | Antalya merkezli 3 ilde FETÖ\PDY operasyonu

31.08.2021 10:58
Son dakika haber | Antalya merkezli 3 ilde FETÖ\PDY operasyonu, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Antalya başta olmak üzere Ankara ve Amasya'da FETÖ\PDY silahlı terör örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya başta olmak üzere Ankara ve Amasya'da FETÖ\PDY silahlı terör örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan biri serbest bırakılırken, 7 şahıs hakkında ise adli kontrol şartı uygulandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün askeri mahrem yapılanmasına dahil mahrem sorumlularınca, sabit/ankesörlü hatlardan örgütsel anlamda ardışık olarak arandıkları tespit edilen 8 şahıs, Antalya ile birlikte Ankara ve Amasya'da yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslardan biri ilgili savcılık talimatına istinaden serbest bırakıldı. 20 Ağustos Cuma günü adli mercilere sevk edilen 7 şahıs hakkında ise adli kontrol verildi. Öte yandan, 5 şahıs hakkında yurtdışına çıkma yasağı tedbiri, 2 şahıs hakkında da ev hapsi tedbiri kararı verildi. - ANTALYA

Fetullahçı Terör Örgütü, Antalya, Amasya, Terör, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Antalya merkezli 3 ilde FETÖ\PDY operasyonu - Son Dakika


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