Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla uyuşturucu ticareti yapan suç örgütlerine yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptığı 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından Antalya ve Diyarbakır'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 kilo 270 gram esrar ele geçirildi. Operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.