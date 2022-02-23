Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

23.02.2022 15:19
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla uyuşturucu ticareti yapan suç örgütlerine yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptığı 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından Antalya ve Diyarbakır'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 kilo 270 gram esrar ele geçirildi. Operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Cumhuriyet, Diyarbakır, Uyuşturucu, Antalya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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