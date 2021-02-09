Son dakika haber: Antalya-Mersin kara yolunda kontrollü patlama gerçekleştirildi - Son Dakika

Yola düşen büyük kayanın parçalanması amacıyla dinamitle patlama yapıldı. Patlama sırasında jandarma ve polis ekipleri, güvenlik önlemi aldı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesini, Mersin'in Anamur ilçesine bağlayan D-400 kara yoluna düşen kaya parçalarını kaldırmak için Karayolları ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor.

Antalya- Mersin kara yolunda yamaçtan koparak yola düşen kayaların parçalanması için kontrollü patlama yapıldı.

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