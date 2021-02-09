Antalya- Mersin kara yolunda yamaçtan koparak yola düşen kayaların parçalanması için kontrollü patlama yapıldı.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesini, Mersin'in Anamur ilçesine bağlayan D-400 kara yoluna düşen kaya parçalarını kaldırmak için Karayolları ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor.
Yola düşen büyük kayanın parçalanması amacıyla dinamitle patlama yapıldı. Patlama sırasında jandarma ve polis ekipleri, güvenlik önlemi aldı.
Kontrollü patlamanın ardından yola savrulan kaya parçalarının temizlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.
Antalya-Mersin kara yolunda 31 Ocak'ta yamaçtan kopan kaya parçaları yola düşmüştü. Kaya parçaları nedeniyle kara yolu trafiğe kapanmış, Karayolları ekipleri bölgede çalışma başlatmıştı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: Antalya-Mersin kara yolunda kontrollü patlama gerçekleştirildi - Son Dakika