Kısıtlamanın ardından cadde ve sokaklar sessizliğe büründü - Son Dakika

Kısıtlamanın ardından cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
01.12.2020 21:23
İçişleri Bakanlığı'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında saat 21.00 itibarıyla başlayan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da caddeler, sokaklar ve meydanlar boş kaldı.
İçişleri Bakanlığı'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında saat 21.00 itibarıyla başlayan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da caddeler, sokaklar ve meydanlar boş kaldı.
Antalya'da yaya trafiğinin yoğun olduğu Cumhuriyet Meydanı ve Kazım Özalp Caddesi sessizliğe büründü.
Polis ekiplerinin cadde ve sokaklarında denetimler gerçekleştirdiği kentte, vatandaşlar ekip araçlarından yapılan anonslarla uyarıldı.
Vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak uyduğu görüldü.
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