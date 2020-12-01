Kısıtlamanın ardından cadde ve sokaklar sessizliğe büründü - Son Dakika

Polis ekiplerinin cadde ve sokaklarında denetimler gerçekleştirdiği kentte, vatandaşlar ekip araçlarından yapılan anonslarla uyarıldı.

Antalya'da yaya trafiğinin yoğun olduğu Cumhuriyet Meydanı ve Kazım Özalp Caddesi sessizliğe büründü.

İçişleri Bakanlığı 'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında saat 21.00 itibarıyla başlayan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Antalya , Muğla , Isparta ve Burdur 'da caddeler, sokaklar ve meydanlar boş kaldı.

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