Son dakika haber! Antalya'nın ünlü Konyaaltı sahilinde teknelerle ışık gösterisi ilgi gördü - Son Dakika

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tekneler üzerinde gerçekleştirilen görsel şölen renkli görüntülere sahne oldu.
Büyükşehir Belediyesinin organizasyonunda, Yeni Liman ile Varyant arasındaki sahil bandında tekneler üzerinden ses ve ışık gösterileri eşliğinde Atatürk görsellerinin su perdesine yansıtılmasıyla oluşan görsel şölen, Antalyalılara unutulmaz anlar yaşattı.
İlgi gören gösteri, havai fişek gösterileriyle sona erdi.
Öte yandan, Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bulunan 90 metre yüksekliğindeki dönme dolaptaki Türk bayraklı ışıklandırma da görenlerin beğenisini kazandı.
Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 00:09 - Kaynak: AA
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