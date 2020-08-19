Son dakika haber | Antalya OSB'de fabrika yangını (3)

Son dakika haberleri: HELİKOPTERLE SU ATILAMADIAntalya Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB), soğuk hava deposu üretimi yapılan fabrikada çıkan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopterle havadan müdahale edilmek istendi.

HELİKOPTERLE SU ATILAMADI Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB), soğuk hava deposu üretimi yapılan fabrikada çıkan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopterle havadan müdahale edilmek istendi. Fabrikanın çatı kısmındaki yangında yoğun duman tabakası oluştuğu için 2 kez sorti yapılan helikopterle su atılamadı. İtfaiye ekiplerinin karadan müdahalesi devam ederken, helikopterle de dumanların dağılmasının ardından havadan müdahale edilecek. 'İÇERİDE YANICI MALZEMELER VAR'Antalya Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Yönetim Kurulu Başkanı 'İÇERİDE YANICI MALZEMELER VAR'Antalya Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar , firmaya ait fabrikada sabah saatlerinde başlayan yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediğini belirterek, gerekli müdahalelerin hem OSB hem de Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekipleri tarafından yapıldığını söyledi. Ayrıca helikopterle havadan da yangına müdahale edildiğini belirten Bahar, "Herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yok. Soğutma fabrikası ve içeride soğutma odalarında kullanılan yanıcı, tutuşturucu malzemeler olması yangının hızla ilerlemesinin sebebi. Ancak gerekli müdahalelerin ardından azaldığını düşünüyorum" dedi.



Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 09:58

Kaynak: DHA

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