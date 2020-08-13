Son dakika haber | Antalya OSB'de, kimya fabrikasındaki patlama korkuttu (2)
Son dakika haberleri... İTFAİYE ZAMANINDA MÜDAHALE ETTİAntalya Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Başkanı Ali Bahar, saat 19.30 sıralarında tarım kimyasalları ve gübre fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından başlayan yangınla ilgili olay yerine gelerek incelemede bulundu.
İTFAİYE ZAMANINDA MÜDAHALE ETTİ
Antalya Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Başkanı Ali Bahar, saat 19.30 sıralarında tarım kimyasalları ve gübre fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından başlayan yangınla ilgili olay yerine gelerek incelemede bulundu. Ali Bahar, "Tarım kimyasalları ve gübre fabrikasında başlayan yangında yaralanma ve can kaybımız çok şükür yok. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle beraber fabrikada patlama riski de kalmadı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Çok kısa zamanda yangını kontrol altına aldık. Büyükşehir Belediyesi ve OSB'nin itfaiye ekiplerine teşekkür ediyorum. Yangın kontrol altında" dedi.AOSB Başkanı Ali Bahar, yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediğini, ekipler tarafından soğutma çalışmaları bittikten sonra belirleneceğini ifade etti.
Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 21:37
Kaynak: DHA
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