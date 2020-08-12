Son dakika haber... ANTALYA Polisten uyuşturucu baskını - Son Dakika

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yeşildere Mahallesi'ndeki bir evde saklanan uyuşturucunun satışının yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 1'er gramlık 58 paket eroin ve 300 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen A.B. adlı şüpheli gözaltına alındı. A.B., polis merkezine götürülürken, uyuşturucu maddelere el konuldu.

ANTALYA'da satışa hazır halde 1'er gramlık 58 paket eroin ile 300 gram esrar ele geçirilirken, bir şüpheli gözaltına alındı. Operasyon anı, anbean görüntülere yansıdı.

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 14:19

Kaynak: DHA

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