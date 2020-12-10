Antalya sahilinde görüntülenen yunuslar görsel şölen oluşturdu - Son Dakika

Sahilde bir süre yüzen yunusların üzerinde martıların uçması ise renkli görüntüler oluşturdu.

Burada bir süre yunusların sunduğu görsel şöleni izleyen vatandaşlar, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

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