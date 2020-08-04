Şüpheli valiz korkuttu

Antalya'da yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu Güllük Caddesi'nde çöp kenarına bırakılan valiz, korkuttu. Valizden, atık poşet çıktı.

Polisi alarma geçiren olay, saat 16.00 sıralarında Muratpaşa İlçesi Güllük Caddesi üzerinde meydana geldi. Çöp kenarına bırakılan valizi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, caddeyi araç ve yaya geçişine kapatarak, önlem aldı. Bomba imha uzmanının çalışması sonrası açılan valizden, atık poşet çıktı. Valiz polis merkezine götürülürken, trafik normale döndü.