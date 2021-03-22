Son dakika haber! ANTALYA Taylandlı anne, İngiliz baba ve Antalyalı çocukları ringde tek yumruk - Son Dakika

Son dakika haber! ANTALYA Taylandlı anne, İngiliz baba ve Antalyalı çocukları ringde tek yumruk

22.03.2021 08:48

Gelen son dakika haberine göre Taylandlı anne, İngiliz baba ve Antalyalı çocukları ringde tek yumrukTAYLANDLI Nicha Jerrom (44), İngiliz eşi Charles Jerrom (48) ve 'Star Wars' filmi karakterlerinden Luke (7) ile Leia (5) adını verdikleri iki çocuğuyla birlikte, ülkesinin geleneksel muay thai sporunu, Antalya'da...

Taylandlı anne, İngiliz baba ve Antalyalı çocukları ringde tek yumruk

TAYLANDLI Nicha Jerrom (44), İngiliz eşi Charles Jerrom (48) ve 'Star Wars' filmi karakterlerinden Luke (7) ile Leia (5) adını verdikleri iki çocuğuyla birlikte, ülkesinin geleneksel muay thai sporunu, Antalya'da şampiyon sporcular yetiştiren Türk Milli Takımı antrenöründen öğreniyor.

ABD'de bir gemi yapım firmasında çalışırken tanışıp evlenen Taylandlı Nicha ile İngiliz Charles Jerrom çifti, 8 yıl önce Antalya'ya yerleşti. Jerrom çifti, Antalya'da dünyaya gelen 2 çocuklarına, bilim kurgu filmi 'Star Wars: Yıldız Savaşları' karakterlerinden Luke ile Leia ismini verdi. Pandemi döneminde evde uzun süre vakit geçiren çiftin çocuklarından Luke, dövüş sanatlarına merak sardı. Daha önce karate eğitimi alan Luke, internetten yaptığı araştırmada, muay thai sporunda başarı kazanan Türk sporcular ve milli takımı antrenörünün video ile fotoğraflarını annesine gösterdi.

AİLECEK MUAY THAI KURSUNA YAZILDILAR

Oğlu Luke'nin muay thai branşıyla ilgilenmesinden mutlu olan Nicha Jerrom, bu sporu öğrenmesi için çocuğunu kursa yazdırmaya karar verdi. Türk milli takımı sporcularının son yıllarda muay thai sporunda kazandığı dünya ve Avrupa şampiyonluklardan internetteki araştırmasıyla haberdar olan Nicha Jerrom, Tayland'ın geleneksel sporunu eşi, oğlu ve kızıyla öğrenmek için antrenör Yasin Urlu ile görüştü. Taylandlı anne ile İngiliz baba, çocukları Luke ve Leia, haftanın 3 günü Gençlik ve Spor Bakanlığı tesislerinden Antalya Spor Salonu'nda antrenmanlara başladı.

ÜLKESİNİN SPORUNU TÜRK ANTRENÖRDEN ÖĞRENİYOR

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Muay Thai Milli Takım antrenörlerinden Yasin Urlu yönetiminde muay thai öğrenen Jerrom ailesi, salonda koşu ve ısınmanın ardından eldivenlerini takıp, kum torbasında teknik çalışma yapıyor. Çocuk yaşta Tayland'dan ABD'ye yerleşen Nicha Jerrom'un ülkesinin geleneksel muay thai sporunu Türk antrenörden öğrendiği antrenmanda Jerrom ailesi, 3 aydır spor yapıp, birlikte eğlenceli vakit geçirmenin keyfini çıkarıyor.

Türk milli takımının muay thai sporundaki başarısından dolayı Antalya'da geleneksel sporunu öğrenmeye karar verdiğini anlatan Nicha Jerrom, "Oğlum Luke dövüş sporu öğrenmek istiyordu. Ben Taylandlı olduğum için bizim kültürümüzü öğrenmeyi istemesi, beni mutlu etti. Bizim şansımız Türk milli takımının muay thai sporunda başarılı olması. Aile olarak, sporu öğrenmeye karar verdik. Eğlenerek hem spor yapıyor hem de muay thai öğreniyoruz" dedi.

Tayland kültürü olan muay thai sporunu Antalya'da gençlere öğrettiğini ve Türk sporcularla şampiyonluklar kazandıklarını anlatan antrenör Yasin Urlu da, "Tayland'da sporcularımla şampiyonluklar kazandık. Tayland'ın geleneksel muay thai sporunu bir Taylandlıya Türk milli takımı antrenörü olarak öğretmek benim için mutluluk verici. Ayrıca antrenör olarak aile üyelerine, çocuklarına muay thai sporunu öğretmenin ve onların bu spordan keyif almalarını sağlamanın gururunu yaşıyorum" diye konuştu.

Son dakika haber! ANTALYA Taylandlı anne, İngiliz baba ve Antalyalı çocukları ringde tek yumruk
Son dakika haber! ANTALYA Taylandlı anne, İngiliz baba ve Antalyalı çocukları ringde tek yumruk
Son dakika haber! ANTALYA Taylandlı anne, İngiliz baba ve Antalyalı çocukları ringde tek yumruk
Son dakika haber! ANTALYA Taylandlı anne, İngiliz baba ve Antalyalı çocukları ringde tek yumruk

Muay Thai, Antalya, Türk, Star, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! ANTALYA Taylandlı anne, İngiliz baba ve Antalyalı çocukları ringde tek yumruk - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Gözler dolar ve altına çevrilmişken Bakan Elvan'dan dikkat çeken mesaj: Herhangi bir taviz vermeyeceğiz Hesapları kalıcı olarak kapatılan Trump, kendisine ait bir platformla sosyal medyaya dönecek 9. katta sır ölüm! Askerden izne gelen gencin cansız bedeni bulundu Risk haritasında mavi kalan tek il Şırnak oldu! Sırları da son derece basit Derya Uluğ'dan derbi sonrası çarpıcı paylaşım: Ozan Tufan-Gustavo ikilisini kabul et Erol hoca Vaka sayılarında artış yaşanan 7 ilde karantina kararı alındı Fenerbahçe'de bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı Bu sezonki 13. asistini yapan Rachid Ghezzal cezalı duruma düştü
İngiltere'yi karıştıran yasa tasarısı! Eylemciler karakola saldırdı, polis minibüslerini ateşe verdi İngiltere'yi karıştıran yasa tasarısı! Eylemciler karakola saldırdı, polis minibüslerini ateşe verdi         
08:37
Mohammed Hadid, kızları Gigi Hadid ve Bella Hadid'in ikinci isimlerini açıkladı Mohammed Hadid, kızları Gigi Hadid ve Bella Hadid'in ikinci isimlerini açıkladı         
08:23
Merkez Bankası'ndaki değişim piyasaları olumsuz etkiledi! Dolar ve altın yükselişe geçti Merkez Bankası'ndaki değişim piyasaları olumsuz etkiledi! Dolar ve altın yükselişe geçti         
08:15
İç savaşın ayak sesleri! Sokakların cansız bedenlerle dolduğu Myanmar'da halk ordusu kuruluyor İç savaşın ayak sesleri! Sokakların cansız bedenlerle dolduğu Myanmar'da halk ordusu kuruluyor         
08:03
Survivor'da pota heyecanı! Elemeye kalan isimler belli oldu Survivor'da pota heyecanı! Elemeye kalan isimler belli oldu         
07:47
Kız kardeşini ve yeğenlerini döven şahsı mahalleli linç etmek istedi Kız kardeşini ve yeğenlerini döven şahsı mahalleli linç etmek istedi         
00:18
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan İstanbul Sözleşmesi yorumu: Derin hayal kırıklığı yarattı ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan İstanbul Sözleşmesi yorumu: Derin hayal kırıklığı yarattı         
22:46
Şeyma Subaşı'nın milyarder sevgilisinin lüks arabası çalıntı çıktı Şeyma Subaşı'nın milyarder sevgilisinin lüks arabası çalıntı çıktı         
22:28
Müge Anlı ile Acun Ilıcalı ortak bir proje için kolları sıvadı Müge Anlı ile Acun Ilıcalı ortak bir proje için kolları sıvadı         
20:23
İrem Derici'nin dans videosu beğeni yağmuruna tutuldu İrem Derici'nin dans videosu beğeni yağmuruna tutuldu         
20:00
Abdullah Gül, Devlet Bahçeli'nin sert açıklaması sonrası sessizliğini bozdu Abdullah Gül, Devlet Bahçeli'nin sert açıklaması sonrası sessizliğini bozdu         
18:47
Sezonun ilk Rus turist kafilesi Türkiye'ye geldi Sezonun ilk Rus turist kafilesi Türkiye'ye geldi         
18:15
Nusret'in altın kaplı et videosu 6 bin dolara alıcı buldu Nusret'in altın kaplı et videosu 6 bin dolara alıcı buldu         
16:39
Yabancı Damat'ın Eleni'si Ayla Karaca hayatını kaybetti Yabancı Damat'ın Eleni'si Ayla Karaca hayatını kaybetti         
15:57
Aslan'ı yakan olay! Yönetimin aldığı karar şampiyonluğu zora soktu Aslan'ı yakan olay! Yönetimin aldığı karar şampiyonluğu zora soktu         
13:39
Ölüm onu ıssız bir sokakta yakaladı! Cansız bedenini yoldan geçen vatandaşlar fark etti Ölüm onu ıssız bir sokakta yakaladı! Cansız bedenini yoldan geçen vatandaşlar fark etti         
12:58
Genç kızı sokak ortasında yere yatırıp tekme tokat dövdüler! Dehşet veren o anlar kamerada Genç kızı sokak ortasında yere yatırıp tekme tokat dövdüler! Dehşet veren o anlar kamerada         
12:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2021 09:02:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber! ANTALYA Taylandlı anne, İngiliz baba ve Antalyalı çocukları ringde tek yumruk - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei