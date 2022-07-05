Son dakika haber... Antalya Tünektepe'de orman yangını - Son Dakika
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Son dakika haber... Antalya Tünektepe'de orman yangını

05.07.2022 17:45
Son dakika haber... Antalya Tünektepe'de orman yangını

Son dakika gündem haberi... ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesi Tünektepe mevkisinde orman yangını çıktı.

ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesi Tünektepe mevkisinde orman yangını çıktı. Yangına, havadan helikopterle müdahale ediliyor.

Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi'nde bulunan Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri'nin alt kısmındaki alanda saat 17.00 sıralarında orman yangını çıktı. 605 rakımlı Tünektepe'ye çıkan teleferik kabinlerinin altında başlayan yangına, arazinin sarp ve kayalık olması nedeniyle havadan helikopterle müdahale ediliyor. Küçük bir alanda etkili olan yangının helikopter müdahalesiyle kısa sürede söndürülmesi bekleniyor.


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Kaynak: DHA

Konyaaltı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Antalya Tünektepe'de orman yangını - Son Dakika

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