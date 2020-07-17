Son dakika haber... Antalya yurt dışından en çok göç alan ve göç veren 3'üncü il oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) istatistiklerine göre Antalya, 2019 yılında yurt dışından en çok göç alan ve yurt dışına en fazla göç veren 3'üncü il oldu. Antalya, Türkiye'ye göç edenlerin illere göre dağılımında İstanbul ve Ankara'nın ardından yüzde 3,5 ile üçüncü sırada bulunurken, Türkiye'den göç eden nüfusun illere göre dağılımında da yine İstanbul ve Ankara'nın ardından yüzde 3,4 ile 3'üncü sırada yer aldı.

2019 yılı uluslararası göç istatistikleri TÜİK Antalya Bölge Müdürü Muhammet İlyas Uysal tarafından açıklandı. Verilere göre yurt dışından Türkiye'ye göç edenlerin sayısı 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 17,2 artarak 677 bin 42 kişi oldu. Göç eden nüfusun yüzde 54,4'ünü erkekler, yüzde 45,6'sını ise kadınlar oluşturdu. Yurt dışından gelen nüfusun 98 bin 554'ünü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, 578 bin 488'ini ise yabancı uyruklu nüfus oluşturdu.

Türkiye'den yurt dışına 330 bin 289 kişi göç etti

Türkiye'den yurt dışına göç eden kişi sayısı 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2 artarak 330 bin 289 oldu. Göç eden nüfusun yüzde 54,6'sını erkekler, yüzde 45,4'ünü ise kadınlar oluşturdu. Türkiye'den yurt dışına giden nüfusun 84 bin 863'ünü T.C. vatandaşları, 245 bin 426'sını ise yabancı uyruklu nüfus oluşturdu.

Yurt dışından en fazla göç alan ve yurt dışına en fazla göç veren il İstanbul oldu

Yine Türkiye'ye 2019 yılında göç edenlerin illere göre dağılımında yüzde %45,3 oranı ile en fazla göç alan ilin İstanbul olduğu görüldü. İstanbul'u yüzde 9,2 ile Ankara, yüzde 6,5 ile Antalya, yüzde 3,5 ile Bursa ve yüzde 2,2 ile İzmir takip etti. 2019 yılında Isparta iline göç edenlerin sayısı 3 bin 267, Burdur iline göç edenlerin sayısı ise bin 573 oldu.

Türkiye'den göç eden nüfusun illere göre dağılımında ise yüzde 42,5 oranı ile İstanbul'un en fazla göç veren il olduğu görüldü. İstanbul'u yüzde 8,7 ile Ankara, yüzde 5,4 ile Antalya, yüzde 3,4 ile İzmir ve yüzde 3,2 ile Bursa izledi. Yine 2019 yılında Isparta ilinden göç edenlerin sayısı bin 349, Burdur ilinden göç edenlerin sayısı ise 811 oldu.

Türkiye'ye gelen yabancı nüfusun %14,5'ini Irak vatandaşları oluşturdu

2019 yılında Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu nüfus içinde ilk sırayı yüzde 14,5 ile Irak vatandaşları aldı. Irak'ı yüzde 13,8 ile Türkmenistan, yüzde 8,2 ile Afganistan, yüzde 7,5 ile Suriye ve yüzde 7,3 ile İran vatandaşları izledi. Türkiye'den göç eden yabancı uyruklu nüfus içinde ilk sırayı yüzde 23,9 ile yine Irak vatandaşları aldı. Irak'ı yüzde 7,3 ile İran, yüzde 6,8 ile Afganistan, yüzde 6 ile Azerbaycan ve yüzde 5,7 ile Türkmenistan vatandaşları takip etti.

TÜİK Antalya Bölge Müdürü Muhammet İlyas Uysal, uluslararası göç istatistikleri hesaplanırken Birleşmiş Milletlerin "Uluslararası Göç İstatistikleri Tavsiyeler Dokümanı" ile Avrupa Birliği İstatistik Ofisi tarafından yayımlanan uluslararası göç istatistikleri metaverisinde yer alan tanım ve kavramların dikkate alındığını söyledi. Uysal, yıllık göç akış istatistikleri üretilirken Türkiye'de ikamet eden T.C. vatandaşları ile yabancı uyruklu kişilerin kayıtlarının tutulduğu ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından güncellenen Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi ile yurt dışındaki T.C. vatandaşlarına ilişkin veri tabanının esas alındığını kaydetti. - ANTALYA