ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli ziraat mühendisi Elvan Dönmez (46) evinde ölü bulundu.

Gazipaşa Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli ziraat mühendisi Elvan Dönmez, dün izin alarak Cumhuriyet Mahallesi Güvenlik Caddesi'ndeki evine gitti. Elvan Dönmez bugün işe gelmeyince mesai arkadaşları telefonla ulaşmaya çalıştı. Telefonlara da cevap alamayan arkadaşları bugün saat 11.00 sıralarında Elvan Dönmez'in yalnız oturduğu eve gitti. Çilingir yardımıyla kapının açılmasının ardından içeri giren arkadaşları Elvan Dönmez'i oturma odasında sırt üstü yerde yatarken buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Dönmez'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Elvan Dönmez'in cansız bedeni olay yeri ve cumhuriyet savcısının incelemesinden sonra otopsi yapılmak üzere Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

Elvan Dönmez'in bekar olduğu ve 3 yıldır Gazipaşa'da görev yaptığı öğrenildi.