Son dakika haber... Antalyaspor'dan Beşiktaş'a "geçmiş olsun" mesajı
Gelen son dakika haberine göre Antalyaspor Kulübü, altyapısında 12 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Beşiktaş kulübü için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Antalyaspor Kulübü, altyapısında 12 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Beşiktaş kulübü için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"Beşiktaş Futbol Akademisi'nde Kovid-19 testleri pozitif çıkan teknik ekipten 5 kişi ve 7 futbolcuya geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlıklarına kavuşmasını dileriz."
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